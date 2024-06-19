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ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ вдарили ракетами «Нептун» по нафтобазах у Краснодарському краї – ISW
ЗСУ уже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва по наземній цілі на території РФ
фото з відкритих джерел

Міноборони Росії заявило, що російські військові перехопили українську ракету «Нептун» у невстановленому районі 17 червня

У ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, джерела у ВМС України повідомили «Суспільному», що ЗСУ уже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва «Нептун» по наземній цілі на території держави-агресора.

Аналітики припускають, що Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу ТОВ «Югнефтехимтранзит» у портовому містечку Чушка в Краснодарському краї та, ймовірно, застосували модифіковані ракети для ураження наземних цілей. За свідченням місцевих жителів, пожежа пошкодила трубопровід та ділянки з інженерним або технічним обладнанням.

Російська влада не підтвердила факт удару, але Міністерство оборони Росії 18 червня заявило, що російські військові перехопили українську ракету «Нептун» у невстановленому районі 17 червня.

Джерела в Службі безпеки України (СБУ) повідомили українським ЗМІ, що українські сили завдали ударів з безпілотників по нафтових терміналах «Азовська» та «Азовнафтопродукт» в місті Азов Ростовської області.

Геолокаційні відеозаписи показують, що пожежа, яка виникла внаслідок цього, тривала в ніч з 17 на 18 червня і протягом усього дня 18 червня. Влада Ростовської області повідомила, що внаслідок ударів загорілися резервуари з нафтою.

Нагадаємо, минулої ночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Згодом стало відомо, що за нічною атакою на нафтобази у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України.

Читайте також: Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото
Теги: пожежа військові ракета

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