На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа

Росія атакувала Вінниччину безпілотника

У ніч проти 1 червня РФ атакувала Вінниччину. Системи ППО знищили ворожі цілі, але через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Про це повідомляє очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Всі служби працюють. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Борзов закликав до кінця повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. За даними моніторингових пабліків здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області РФ.

До того ж у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.