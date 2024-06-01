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На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія атакувала Вінниччину безпілотника

У ніч проти 1 червня РФ атакувала Вінниччину. Системи ППО знищили ворожі цілі, але через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Про це повідомляє очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Всі служби працюють. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Борзов закликав до кінця повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. За даними моніторингових пабліків здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області РФ.

До того ж у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

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Теги: тривога ракетна атака війна Вінниччина системи ППО Вінниця росія ракета вибух

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На Вінниччині через падіння уламків зайнялася пожежа
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
На Київщині повітряна тривога тривала півтори години
На Київщині повітряна тривога тривала півтори години

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