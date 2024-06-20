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Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року
Відбулося 122 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог значно активізував свої зусилля на Краматорському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетні та 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 КАБів, також задіяли 533 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку доби відбулося 122 бойових зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та три пункти управління противника.

На Харківському напрямку

Окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 96 окупантів загиблими та пораненими, знищено танк, три артилерійські системи та 11 автомобілів. Уражено 18 укриттів особового складу, два місця зберігання боєприпасів та сховище з пально-мастильними матеріалами.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Захисники України успішно відбили 14 атак ворога. Поблизу населеного пункту Терни ще триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили дев’ять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки та мікрорайону Часового Яру – Новий. Шість атак для ворога завершилися безуспішно, три боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Агресор значно активізував свої зусилля. За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників з району Бахмута. Бої точилися поблизу Богданівки, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. 12 ворожих атак українськими військовими відбито, ще п’ять боєзіткнень тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль щодо стримування противника на зазначеному напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти здійснили шість спроб прорвати оборонні рубежі наших захисників східніше Північного. Українські воїни відбили чотири атаки ворога, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Російські війська зберігають високу активність. Кількість боєзіткненнь зросла до 43. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Карлівки.

Нашими воїнами відбито 31 ворожу атаку. 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування противника на зазначеному напрямку.
Попередні втрати агресора склали понад 207 окупантів вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину та автомобіль. Втрати уточнюються.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність. Підрозділи українського війська проводять заходи з нарощування стійкості оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

П’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

Нагадаємо, триває 848-й день повномасштабної війни в України.

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Теги: окупанти Генштаб військові озброєння втрати ворог

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Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року
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