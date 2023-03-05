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Демографічна криза у Росії: тривалість життя чоловіків значно скоротилася

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Демографічна криза у Росії: тривалість життя чоловіків значно скоротилася
Російські чоловіки масово вмирають на війні в Україні
фото з відкритих джерел

За останній рік було вбито або поранено 175-200 тис. окупантів

У Росії стрімко розгортається демографічна криза. За останні три роки внаслідок війни, хвороб та еміграції країна втратила приблизно на 2 млн більше людей, ніж зазвичай. Про це пише видання The Economist.

Зокрема, скоротилася тривалість життя російських чоловіків. До того ж кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації.

Оскільки так багато чоловіків призовного віку загинули або виїхали з країни, жінок у РФ принаймні на 10 млн більше, ніж чоловіків. Видання вказує, що війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих бід для країни, але вона їх погіршила.

Відповідно до оцінок Заходу, за останній рік було вбито або поранено 175-200 тис. російських військових (власні дані Росії нижчі). Від 500 тис. до 1 млн, переважно молодих, освічених людей, уникли мобілізації, адже втекли за кордон.

«Навіть якби в Росії не було інших демографічних проблем, втратити стількох людей за такий короткий час було б боляче. По суті, втрати у війні ще більше обтяжують хворе населення, яке зменшується. Можливо, Росія вступає у фатальне коло демографічного спаду», – пише ЗМІ.

За даними The Economist, якщо додати смертність від пандемії до жертв війни та втечі від мобілізації, Росія втратила від 1,9 млн до 2,8 млн людей у​​ 2020-2023 роках на додаток до нормального демографічного погіршення. 

До слова, Путін доручив уряду розробити нові заходи для підтримки сімей. Відправляючи тисячі мобілізованих гинути в Україні, очільник Кремля хоче «додатковими заходами» підвищити народжуваність у Росії: «Бабы еще нарожают!» – Путін дав команду російським жінкам.

Читайте також: Демографічний парадокс. Путін звільняє Росію від росіян
Теги: демографічна криза росія війна втрати

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