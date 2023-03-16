Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ

ЄС закінчує роботу над угодою на суму €2 млрд для спільного поповнення запасів боєприпасів України

Європейські дипломати звинувачують Париж у тому, що він гальмує процес спільного придбання країнами ЄС артилерійських снарядів для потреб Збройних сил України (ЗСУ). Про це пише британська газета The Daily Telegraph.

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Представники Франції наполягають на тому, що замовлення на виробництво боєприпасів мають отримувати лише європейські підприємства військово-промислового комплексу.

«Багато членів ЄС висловлюють думки, що розходяться з позицією Франції. Якщо ми хочемо діяти негайно, що зараз необхідно, то дуже важливо допустити до цієї програми компанії з-за меж ЄС. Париж же явно вважає за краще, щоб ЄС витрачав гроші на власну промисловість, а не на надання підтримки Україні», – заявило джерело видання в дипломатичних колах ЄС.

За даними газети Politico, Євросоюз завершує роботу над угодою на суму €2 млрд для спільного поповнення запасів боєприпасів України та держав-членів спільноти. Очікується, що спільними зусиллями країни ЄС зможуть укласти більші контракти та придбати боєприпаси за нижчою ціною. План спільних закупівель також включає Норвегію, яка не є членом Євросоюзу.

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Координуватиме спільні закупівлі Європейське оборонне агентство. Лідери європейських країн мають намір досягти остаточної угоди з цього питання планують ухвалити на зустрічі глав МЗС та МО ЄС 20 березня та підписати угоду на саміті у Брюсселі, який відбудеться 23-24 березня.

Нагадаємо, влада Канади ухвалила рішення передати Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли снаряди для гаубиць і танків, ракети для систем ППО, а також Оттава розпочала відправку другої партії раніше обіцяних Києву танків Leopard 2.