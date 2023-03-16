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Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ
фото: з відкритих джерел

ЄС закінчує роботу над угодою на суму €2 млрд для спільного поповнення запасів боєприпасів України

Європейські дипломати звинувачують Париж у тому, що він гальмує процес спільного придбання країнами ЄС артилерійських снарядів для потреб Збройних сил України (ЗСУ). Про це пише британська газета The Daily Telegraph.

Представники Франції наполягають на тому, що замовлення на виробництво боєприпасів мають отримувати лише європейські підприємства військово-промислового комплексу.
«Багато членів ЄС висловлюють думки, що розходяться з позицією Франції. Якщо ми хочемо діяти негайно, що зараз необхідно, то дуже важливо допустити до цієї програми компанії з-за меж ЄС. Париж же явно вважає за краще, щоб ЄС витрачав гроші на власну промисловість, а не на надання підтримки Україні», – заявило джерело видання в дипломатичних колах ЄС. 

За даними газети Politico, Євросоюз завершує роботу над угодою на суму €2 млрд для спільного поповнення запасів боєприпасів України та держав-членів спільноти. Очікується, що спільними зусиллями країни ЄС зможуть укласти більші контракти та придбати боєприпаси за нижчою ціною. План спільних закупівель також включає Норвегію, яка не є членом Євросоюзу.

Координуватиме спільні закупівлі Європейське оборонне агентство. Лідери європейських країн мають намір досягти остаточної угоди з цього питання планують ухвалити на зустрічі глав МЗС та МО ЄС 20 березня та підписати угоду на саміті у Брюсселі, який відбудеться 23-24 березня. 

Нагадаємо, влада Канади ухвалила  рішення передати Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли снаряди для гаубиць і танків, ракети для систем ППО, а також Оттава розпочала відправку другої партії раніше обіцяних Києву танків Leopard 2. 

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Теги: гроші Париж промисловість боєприпаси

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