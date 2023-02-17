Верещук закликала жителів Бахмута терміново евакуюватися

У місті досі проживає 6 тис. цивільних

У Бахмуті Донецької області, тривають запеклі бої, досі залишається 6 тис. цивільних. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Верещук розповіла, що лише у четвер у місті загинуло п'ятеро цивільних, а ще дев'ятеро дістали поранення.

«У місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять 6 тис. цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті, за останніми даними», – написала вона.

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Верещук закликала цивільних евакуюватися негайно. «Бо коли ви залишаєтеся в місті, то, по-перше, наражаєте на небезпеку себе і своїх близьких, особливо дітей, які змушені залишатися разом із вами, по-друге, створюєте додаткові проблеми і ризики всім тим людям, які намагаються вам там допомагати (військові, Нацполіція, волонтери)», – наголосила вона.

Ще один аргумент на користь евакуації – цивільні, які залишаються в місті, за словами Верещук, заважають «нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки»" – вони змушені постійно враховувати безпеку цивільних.

«Тому закликаю вас негайно евакуюватися. Як це зробити і куди звертатися, ви добре знаєте», – резюмувала віцепрем'єрка, звертаючись до мирного населення.