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Хвилина мовчання: згадаймо командира екіпажу Мі-8 Сергія Хоміка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо командира екіпажу Мі-8 Сергія Хоміка
Сергій Хомік загинув 11 листопада 2022 року на Донеччині
фото: АрміяInform

Герой ціною власного життя врятував своїх побратимів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо командира екіпажу Мі-8 полковника Сергія Хоміка.

11 листопада 2022 року на Донеччині під час повітряного бою загинув командир вертолітної ескадрильї льотчик І класу полковник Сергій Хомік.

Два Мі-8 Повітряних Сил ЗСУ вилетіли на знищення російських окупантів. Політ проходив штатно, настрій в авіаторів був позитивний – усі були налаштовані гарно попрацювати й завершити чергову ротацію. Ведучий вертоліт під командуванням полковника Сергія Хоміка підійшов до місця відпрацювання. Спалах. Машина здійснила різкий маневр уліво. Ще кілька секунд командир надлюдськими зусиллями утримував у повітрі вертоліт, що палав. Кілька миттєвостей – і ведучий борт «зустрів землю». Ціною власного життя Сергій Хомік врятував побратимів.

Хвилина мовчання: згадаймо командира екіпажу Мі-8 Сергія Хоміка фото 1
фото: Аrmyinform

Хомік був крутим професіоналом, освоїв усі тонкощі військового фаху, налітавши майже дві тисячі годин. За час російсько-української війни офіцер виконав близько 1000 бойових вильотів. Взірцевий екіпаж Хоміка знищив сотні окупантів і десятки одиниць ворожої військової техніки на Донеччині та Харківщині. Спільно з підрозділами Сухопутних військ вертолітники звільнили кілька тимчасово окупованих населених пунктів.

Сергій Хомік без вагання віддавав усього себе захисту рідної землі, героїчно боронячи її від російської навали. І загинув офіцер як Герой – виконуючи бойове завдання й до останнього намагаючись врятувати екіпаж.

Полковник Хомік був підготовлений до польотів за будь-яких умов

Літо пекельного 2014-го Сергій Хомік зустрів уже досвідченим льотчиком на посаді командира вертолітної ланки пошуково-рятувального забезпечення вертолітної ескадрильї. За плечима мав участь в операціях із підтримання миру та безпеки у складі Місії ООН в Африці. Був підготовлений виконувати завдання вдень і вночі у будь-яких погодних умовах.

Під час участі в районі проведення АТО/ООС Сергій Хомік здійснив близько 800 бойових вильотів.

Хвилина мовчання: згадаймо командира екіпажу Мі-8 Сергія Хоміка фото 1
фото: Аrmyinform

«А вже під час війни під керівництвом Сергія Ярославовича ми адаптувалися до нових умов. Перші роки війни показали, що встановлені керівними документами рамки виконання польотів треба дещо корегувати, – розповів побратим Хомчка Валентин. – Насамперед усі польоти навчилися виконувати на наднизькій висоті. Я нещодавно повернувся з Африки, де літають на великих висотах. Після прибуття Сергій Ярославович одразу запланував декілька тренувальних польотів, аби зорієнтувати мене якнайшвидше. Якщо чесно, то не думав, що Сергій Ярославович чимось здивує мене під час тренувань, але йому це вдалося, я відкрив дуже багато тонкощів для себе».

У 2022 році екіпаж полковника Хоміка здійснив майже 250 бойових вильотів

За неповних 9 місяців цього року екіпаж полковника Хоміка під постійними масованими артилерійськими та ракетними обстрілами з боку противника здійснив майже 250 бойових вильотів. Український полковник-авіатор не раз вносив корективи до щоденної статистики Генштабу, знищивши понад пів сотні ворогів та спаливши десятки зразків військової техніки окупантів. Окрім цього, вертолітники виконували завдання з пошуку та евакуації льотного складу, який зазнав лиха, доставляв зброю, боєприпаси та спорядження у район активних бойових дій. Як командир вертолітної ескадрильї Хомік безпосередньо виконував бойові завдання на вогневе ураження противника, а також підготував не один десяток бойових льотчиків.

«Сергій Ярославович був беззаперечним лідером. Вимогливим, дещо різким, але справедливим. Слово авторитетний – замало для того, щоб його схарактеризувати серед наших колег. Він завжди брався за найскладнішу роботу та з честю її виконував», – ділиться побратим Валентин.

Нагороди Хоміка

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі у цьому році полковник Хомік був нагороджений орденами «За мужність» ІІІ і ІІ ступенів.

Льотчик I класу, герой сучасності та приклад майбутнім поколінням, полковник Сергій Хомік до останнього дня свого життя боронив рідну країну, кожним своїм вильотом виносячи вирок агресору, який непрохано прийшов на українську землю. Героїчний офіцер назавжди залишиться в літописі історії українського народу.

Теги: ЗСУ війна військові Герой України Україна

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