Волинський обласний ТЦК почав розсилати повістки поштою

Повістка вважається врученою з дня отримання листа, навіть якщо адресат не зміг її отримати

Волинський обласний Територіальний центр комплектування і соцпідтримки почав надсилати поштою повістки резервістам і військовозобов’язаним. Про це розповіла речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук в коментарі «Суспільному».

Повістку на оновлення даних надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказав військовозобов'язаний, або ж за його останнім місцем реєстрації.

Зі слів речниці, підтвердженням вручення повістки є день отримання рекомендованого листа. Про це буде свідчити документ від поштового оператора.

«Така повістка (надіслана рекомендованим листом) буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати» , – зазначила Кравчук.

В обласному ТЦК також додали: якщо військовозобов'язаний після отримання листа не з'явиться у визначену дату в Терцентр комплектування – йому загрожуватиме адміністративна відповідальність. Постанову про накладення штрафу районні ТЦК також надсилають рекомендованим листом.

Нагадаємо, Мінсоцполітики пояснило, чому ТЦК не бачить дані про інвалідність в реєстрі «Оберіг».

Як повідомлялося, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть мобілізувати навіть заброньовану особу, якщо вона не повідомила про своє бронювання.