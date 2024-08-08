ТЦК може мобілізувати заброньованого, якщо той не встиг повідомити про своє бронювання

Суд постановив, що ті, хто має застереження або відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані повідомити про це самостійно

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть мобілізувати навіть заброньовану особу, якщо вона не повідомила про своє бронювання. Такого висновку дійшов Закарпатський окружний адміністративний суд.

Як зазначається, непридатний та заброньований чоловік подав позов до суду на прикордонників, які затримали його на кордоні та відправили до ТЦК, звідки його відправили до військової частини.

Чоловік зазначив, що скарги на військово-лікарської комісії та факт його військового обліку в ТЦК не врахували як непридатні

У ТЦК повідомили, що чоловік не повідомив їх про свій статус, не надав документів, а інформації про це в додатку «Оберіг» не було.

Суд постановив, що ті, хто має застереження або відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані повідомити про це самостійно, «здійснюючи активні дії з оформлення відповідним способом ТЦК».

Як зазначається, право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб ТЦК. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця.

У цій справі суд відмовив чоловіку, бо той не повідомив ТЦК вчасно, тобто, не скористався можливістю реалізації права на відстрочку.

Хоча, судячи з рішення суду, Генштабу ЗСУ було доручено організувати доведення наказу про бронювання у 3-денний строк до відповідних ТЦК.

Обставини справи

Чоловік звернувся з позовом до прикордонного загону (військової частини), в якому просив скасувати мобілізаційне розпорядження, поіменний список, в частині його призову на військову службу та направлення для проходження військової служби, а також скасувати наказ про зарахування до списків особового складу.

Зазначає, що 8 лютого 2024 року він мав намір перетнути кордон на законних підставах, однак був затриманий і доставлений до ТЦК, де пройшов медичну комісію. Під час проведення медогляду стан здоров`я позивача не обстежувався, а скарги та факт перебування на військовому обліку в ТЦК як непридатного до військової служби до уваги не приймалися.

Більше того, позивач був заброньований за ТОВ «Ф». Незважаючи на це, після проходження медичного огляду позивач був доставлений до військової частини для проходження військової служби.

Що вирішив суд

Судом встановлено, що 11 лютого 2024 року позивачу вручена повістка, якою зобов`язано з`явитися до ТЦК. В той же день він визнаний ВЛК придатним до військової служби. У той же день, 11 лютого 2024 року, позивачу було вручене мобілізаційне розпорядження, від підпису якого той відмовився.

У цей же день, 11 лютого, позивача призвано та направлено для проходження військової служби у складі команд військової частини. 14 лютого 2024 року позивача зараховано до списків особового складу.

Більше того, згідно з положеннями Правил військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, призовники, військовозобов`язані та резервісти повинні, в тому числі, особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів», а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Тобто, з метою ведення ТЦК спеціального обліку військовозобов`язаних, резервістів, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на останніх покладено обов`язок із своєчасного повідомлення органу, в якому вони перебувають на військовому обліку, про наявність таких підстав.

Отже, право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов`язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом (зокрема, районним ТЦК). При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня. Тобто, строк дії їх відстрочки спливе вже за кілька днів.