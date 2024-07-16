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Міноборони повідомило, чи штрафуватимуть українців за кордоном за неоновлення даних

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони повідомило, чи штрафуватимуть українців за кордоном за неоновлення даних
За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено штраф в розмірі 17 тис. - 25, 5 тис. грн
фото з відкритих джерел

Заступниця міністра оборони: Люди за кордоном зберігають зв'язок з державою, тому мають виконувати свої конституційні обов'язки

На військовозобов'язаних українців за кордоном, які не оновили дані у встановлений термін, також накладитимуть адміністративні штрафи. Про це заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю YouTube-каналу «єПитання».

Водночас вона зауважує, що реалізувати це буде важче. «На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф тощо...», – зазначила вона.

За словами Черногоренко, ці люди зберігають зв'язок з державою, тому мають виконувати свої конституційні обов'язки.

«Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само – адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу», – сказала вона. Заступниця міністра додала, що «так і працює справедливість».

Нагадаємо, якщо ухилянт матиме від ТЦК штрафів на суму більше 160 тис. грн, добровільно їх не сплатить, не матиме коштів на рахунках чи авто, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Про це повідомляє Судово-юридична газета. Для фізичних осіб штраф може складати від 17 тис. до 25,5 тисяч грн, для посадовців юридичних осіб – до 59,5 тис. грн. Штрафи можуть накладатися неодноразово.

Військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік. 

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.

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Теги: штраф YouTube мобілізація

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