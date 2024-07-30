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У «Дії» можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

Ростислав Вонс
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У «Дії» можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий
фото з відкритих джерел

Документ сформується за умови, що всі потрібні дані про людину є в Єдиному державному реєстрі

Військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів віднині можна отримати на порталі «Дія». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

На документі є QR-код, за яким перевіряють дійсність документа та інформацію з реєстру «Оберіг». Документ сформується за умови, що всі потрібні дані про людину є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Щоб сформувати документ у «Дії» потрібно:

  1. авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  2. обрати сервіс «Військово-обліковий документ»;
  3. натиснути «Подати заяву»;
  4. підписати заяву електронним підписом.
  5. За десять хвилин документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі.

Зокрема, електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. Однак за потреби його можна й роздрукувати.

Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ.

Як повідомлялося, громадяни, які ухиляються від військового обліку, а також стосовно яких відсутня жодна інформація в інших реєстрах, можуть отримати штраф. Із метою виявлення порушників представники ТЦК можуть перевіряти документи на вулиці.

Раніше стало відомо, що в Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин.

Читайте також: Що таке військово-обліковий документ та хто може його вимагати: роз'яснення юриста
Теги: документи мобілізація Дія

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