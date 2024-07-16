Міноборони анонсувало запуск послуги «єБронювання»

Наразі функція перебуває на етапі тестування

Міністерство оборони працює над створенням послуги «єБронювання». Вона найближчим часом стане доступною для підприємств. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

«Ми працюємо разом з нашими партнерами – з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Пенсійним фондом України над бронюванням онлайн, над єБронюванням», – зазначила заступниця міністра оборони.

Зараз послуга тестується. За словами Черногоренко, вже є кілька сосеть успішних бронювань. Найближчим часом повноцінна послуга буде запущена.

«Ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства – зміцнювати наш ВВП», – додала Катерина Черногоренко.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що електронне бронювання у «Дії» запрацює на початку липня. Однак спершу послуга буде доступною лише для критично важливих підприємств.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів.