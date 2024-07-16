Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Міноборони анонсувало запуск послуги «єБронювання»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони анонсувало запуск послуги «єБронювання»
Найближчим часом послуга стане доступною для підприємств
фото з відкритих джерел

Наразі функція перебуває на етапі тестування

Міністерство оборони працює над створенням послуги «єБронювання». Вона найближчим часом стане доступною для підприємств. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

«Ми працюємо разом з нашими партнерами – з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Пенсійним фондом України над бронюванням онлайн, над єБронюванням», – зазначила заступниця міністра оборони.

Зараз послуга тестується. За словами Черногоренко, вже є кілька сосеть успішних бронювань. Найближчим часом повноцінна послуга буде запущена.

«Ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства – зміцнювати наш ВВП», – додала Катерина Черногоренко.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що електронне бронювання у «Дії» запрацює на початку липня. Однак спершу послуга буде доступною лише для критично важливих підприємств.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів.

Читайте також: 

Теги: мобілізація послуги бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова комітету з правової політики Денис Маслов вважає, що відкритий судовий реєстр становить загрозу для нацбезпеки під час війни
Денис Маслов: Зеленський буде президентом до кінця війни. Дивно, коли Путіну підіграють наші політики Інтерв’ю
18 червня, 13:55
Поки не буде прийняте відповідне законодавство, робота над електронними повістками не може початися
Коли з’являться електронні повістки? Відповідь Міноборони
22 червня, 09:58
Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування
Студенти-чоловіки зобов'язані пройти базову військову підготовку: постанова уряду
25 червня, 14:23
Феміда не побачила щирого каяття з боку обвинуваченого
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
29 червня, 15:00
Міноборони хоче, щоб «Резерв+» став справжньою цифровою альтернативою ТЦК
Деякі українці отримають автоматичну відстрочку без потреби йти в ТЦК: перелік
5 липня, 21:10
Веніславський: «Є розуміння певної соціальної несправедливості, коли громадяни до 25-річного віку, які є повністю придатними до військової служби, мобілізованими бути не можуть»
Відстрочка для тих військовозобов'язаних, кому нема 25. Соратник президента дав обіцянку
11 липня, 15:47
Штрафи за неоновлення даних у ТЦК можуть накладатися протягом трьох місяців із моменту виявлення правопорушення до одного року з моменту його скоєння
Чи будуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК? Відповідь Міноборони
14 липня, 11:45
Люди, які не змогли оновити дані до 16 липня, зможуть це зробити після і навіть без штрафу, зазначив нардеп
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
12 липня, 08:34
Росіяни тікають від мобілізації в Грузією
Росія планує обмежити виїзд за кордон чоловікам під час нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 13:47

Телеком

Міноборони анонсувало запуск послуги «єБронювання»
Міноборони анонсувало запуск послуги «єБронювання»
Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США
Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США
Оформити статус учасника бойових дій можна буде в «Дії»: постанова уряду
Оформити статус учасника бойових дій можна буде в «Дії»: постанова уряду
Єврокомісія погрожує оштрафувати соцмережу X через синю галочку
Єврокомісія погрожує оштрафувати соцмережу X через синю галочку
Українські хакери показали відео про втрати окупантів на телебаченні Уралу
Українські хакери показали відео про втрати окупантів на телебаченні Уралу
У роботі соцмережі Facebook стався збій
У роботі соцмережі Facebook стався збій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
16K
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
6137
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6117
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати
5270
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Сьогодні, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua