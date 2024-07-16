Росія планує обмежити виїзд за кордон чоловікам під час нової хвилі мобілізації

Спеціальна система обміну інформацією, яка унеможливить втечу росіян за кордон, має запрацювати до осіннього призову 2024 року

Російський уряд розробляє систему обміну інформацією, яка має допомогти запобігти виїзду з країни потенційних призовників до російської армії. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

11 липня 2024 року російське ЗМІ повідомило, що уряд РФ впроваджує систему обміну інформацією між Міністерством оборони та Федеральною службою безпеки. Вони передаватимуть дані про потенційних призовників до Прикордонної служби ФСБ для того, аби запобігти втечі росіян з країни.

Зокрема, дана система має запрацювати до осіннього призову 2024 року. Росія проводить щороку дві призовні кампанії, мобілізуючи до армії понад 250 тис. осіб для проходження річної обов'язкової військової служби.

«Сотні тисяч росіян залишили країну після оголошення часткової мобілізації у 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що спричинило негативний вплив на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, має на меті запобігти повторенню подібних ситуацій у менших масштабах під час щорічного призовного циклу та в разі наступної хвилі мобілізації», – зазначає британська розвідка.

Як повідомлялося, Російська Федерація планувала на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.