Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія планує обмежити виїзд за кордон чоловікам під час нової хвилі мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія планує обмежити виїзд за кордон чоловікам під час нової хвилі мобілізації
Росіяни тікають від мобілізації в Грузією
фото з відкритих джерел

Спеціальна система обміну інформацією, яка унеможливить втечу росіян за кордон, має запрацювати до осіннього призову 2024 року

Російський уряд розробляє систему обміну інформацією, яка має допомогти запобігти виїзду з країни потенційних призовників до російської армії. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

11 липня 2024 року російське ЗМІ повідомило, що уряд РФ впроваджує систему обміну інформацією між Міністерством оборони та Федеральною службою безпеки. Вони передаватимуть дані про потенційних призовників до Прикордонної служби ФСБ для того, аби запобігти втечі росіян з країни.

Зокрема, дана система має запрацювати до осіннього призову 2024 року. Росія проводить щороку дві призовні кампанії, мобілізуючи до армії понад 250 тис. осіб для проходження річної обов'язкової військової служби.

«Сотні тисяч росіян залишили країну після оголошення часткової мобілізації у 2022 році, і вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що спричинило негативний вплив на ринок праці. Впровадження цієї системи, ймовірно, має на меті запобігти повторенню подібних ситуацій у менших масштабах під час щорічного призовного циклу та в разі наступної хвилі мобілізації», – зазначає британська розвідка.

Як повідомлялося, Російська Федерація планувала на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Читайте також: Сміятися чи плакати. Чи буде у Росії масова мобілізація?
Теги: британська розвідка кордон ухилянти ФСБ росія мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікарні і освітні заклади перебувають під захистом Женевських конвенцій, нападати чи обстрілювати які категорично заборонено в будь-якій ситуації
Кремлівський Ірод. Путін вкотре передав «привіт» своїм стратегічним ворогам
11 липня, 22:00
Фронт тримається на героїзмі дядьків, яким далеко за 50, каже Ігор Мазур
Ігор Мазур: Якби сюди зайшла Росія, вона б не церемонилася – «Лише 24? Ще маленький, рано воювати…» Інтерв’ю
20 червня, 10:15
Постраждалих внаслідок удару по Харкову немає
Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку
17 червня, 02:01
Чоловік загинув від вибуху гранати
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
21 червня, 12:51
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
20 червня, 16:23
Костянтина Старчукова засуджено до чотирьох років колонії
У Росії засудили чоловіка за спробу підпалу мавзолея Леніна
25 червня, 07:08
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
Атака Росії на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
3 липня, 15:58
Штрафи за неоновлення даних у ТЦК можуть накладатися протягом трьох місяців із моменту виявлення правопорушення до одного року з моменту його скоєння
Чи будуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК? Відповідь Міноборони
14 липня, 11:45
Павел закликав якомога швидше переконати Росію, що і вона не може досягти жодного значного успіху на полі бою
Президент Чехії розповів, чи реально зараз Україні відвоювати захоплені території
13 липня, 20:51

Політика

Роберту Мецолу переобрано президентом Європейського парламенту
Роберту Мецолу переобрано президентом Європейського парламенту
Росія планує обмежити виїзд за кордон чоловікам під час нової хвилі мобілізації
Росія планує обмежити виїзд за кордон чоловікам під час нової хвилі мобілізації
Джей Ді Венс і його ставлення до України: що відомо про кандидата у віцепрезиденти США
Джей Ді Венс і його ставлення до України: що відомо про кандидата у віцепрезиденти США
У Страсбурзі розпочалася перша сесія новообраного Європарламенту
У Страсбурзі розпочалася перша сесія новообраного Європарламенту
Понад пів сотні євродепутатів вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Понад пів сотні євродепутатів вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Трамп визначився із напарником: МЗС Росії вставило свої п'ять копійок
Трамп визначився із напарником: МЗС Росії вставило свої п'ять копійок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
24K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
6084
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4665
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів
4041
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу

Новини

Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua