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Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання
Станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних
фото ілюстративне

Найбільше «заброньованих» від держави – в енергетичній галузі

Приблизно 615 тис. військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Про це повідомило Міністерство економіки України на запит hromadske.

Як зазначається, найбільше «заброньованих» від держави – в енергетичній галузі.

Так, станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

Розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, які працюють у галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, орієнтовно такий:

  • енергетична галузь – 29%;
  • промисловість, виробництво – 15%;
  • транспорт – 14%; 
  • агропромисловий комплекс – 12%;
  • медицина – 6%;
  • оборонно-промисловий комплекс – 5%;
  • органи державної влади, інші державні органи – 4%;
  • ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій – 2%;
  • фінансова, банківська сфера – 2%;
  • сфера торгівлі – 2%;
  • місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – 2%;
  • інші – 7%.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що пропонують нові правила «економічного бронювання» працівників. Згідно з цими пропозиціями, підприємства, які сплачують ЄСВ понад 40 тис. грн та мають штатну чисельність від 10 осіб, зможуть забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Законопроєкт уже зареєстровано на сайті Верховної Ради. Обидва закони внесла депутат Людмила Буймістер.

Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації

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