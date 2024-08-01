Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання

Станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних

Найбільше «заброньованих» від держави – в енергетичній галузі

Приблизно 615 тис. військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням. Про це повідомило Міністерство економіки України на запит hromadske.

Як зазначається, найбільше «заброньованих» від держави – в енергетичній галузі.

Так, станом на 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

Розподіл кількості «заброньованих» чоловіків, які працюють у галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, орієнтовно такий:

енергетична галузь – 29%;

промисловість, виробництво – 15%;

транспорт – 14%;

агропромисловий комплекс – 12%;

медицина – 6%;

оборонно-промисловий комплекс – 5%;

органи державної влади, інші державні органи – 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій – 2%;

фінансова, банківська сфера – 2%;

сфера торгівлі – 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – 2%;

інші – 7%.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що пропонують нові правила «економічного бронювання» працівників. Згідно з цими пропозиціями, підприємства, які сплачують ЄСВ понад 40 тис. грн та мають штатну чисельність від 10 осіб, зможуть забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Законопроєкт уже зареєстровано на сайті Верховної Ради. Обидва закони внесла депутат Людмила Буймістер.

Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.