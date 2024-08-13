Мінсоцполітики пояснило, чому ТЦК не бачить дані про інвалідність в реєстрі «Оберіг»

За законом, ТЦК повинні були б одержувати від Пенсійного фонду і Мінсоцполітики дані про військовозобов’язаного

Договір інформаційної взаємодії між Мінсоцполітики та Міноборони досі не реалізували через відсутність фінансування

Працівники територіальних центрів комплектування не бачать у Єдиному реєстрі «Оберіг» дані про людей з інвалідністю, які мають право на відстрочку, через відсутність фінансування інформаційної взаємодії між реєстром і Мінсоцполітики. Про це йдеться у відповіді відомства на запит «Судово-юридичної газети».

Зокрема, журналісти поцікавилися, чи реалізовано взаємодію реєстру «Оберіг» із реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення надання відстрочки людям, які мають на неї право. Крім того, поцікавилися у відомства, чи передає нині Пенсійний фонд і Мінсоцполітики відомості про встановлення/зміну групи інвалідності до реєстру військовозобов'язаних в електронному вигляді.

Натомість Мінсоцполітики заявило, що між ним та Міністерством оборони підписано договір інформаційної взаємодії від 4 червня 2024 року, однак його досі не реалізували через відсутність фінансування.

«Станом на сьогодні договір не реалізовано у зв’язку з відсутністю фінансування, тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» не здійснюється», – йдеться у відповіді відомства.

Відповідь Мінсоцполітики на запит журналістів фото: «Судово-юридична газета»

За законом, органи ведення реєстру, тобто ТЦК, повинні були б одержувати від Пенсійного фонду і Мінсоцполітики багато даних військовозобов’язаного (про інвалідність, зайнятість, сімейний статус, місце проживання тощо) в електронному вигляді.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК, щоб онлайн можна було отримати всі ті ж послуги, що й офлайн. Зокрема, планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як повідомлялося, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть мобілізувати навіть заброньовану особу, якщо вона не повідомила про своє бронювання.

До слова, Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоровʼя працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію.