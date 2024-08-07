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Коли ТЦК почнуть штрафувати за неоновлення даних? Нардеп Федієнко зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Коли ТЦК почнуть штрафувати за неоновлення даних? Нардеп Федієнко зробив заяву
Наразі штрафи накладають на військовозобов'язаних, які особисто приходять до ТЦК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Штрафи надходитимуть військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять реєстр «Оберіг»

Наприкінці вересня територіальні центри комплектування можуть почати надсилати штрафи військовозобовʼязаним, які порушили законодавство щодо військового обліку. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі «Еспресо».

«Зараз ніхто штрафи не буде відправляти додому. Штрафи почнуть надходити наприкінці вересня. Зокрема, йдеться про штрафи, які будуть надходити військовозобовʼязаним після того, як ТЦК перевірять відповідну базу «Оберіг», – розповів він.

Нардеп наголосив, що документ з додатка «Резерв+» прирівнюється до оригіналу військово-облікових документів.

«Зараз штрафи накладають на тих військовозобов'язаних, які безпосередньо приходять до центру комплектування. Інша справа, коли громадянин приходив до ТЦК й стояв на обліку, оновив свої дані, але, на жаль, не мав при собі оригіналу військово-облікового документа. Якщо ТЦК виписує йому штраф, то варто нагадати, що документ з додатка «Резерв+» прирівнюється до паперового документа і на нього можна посилатись, як на оригінал документа», – пояснив Федієнко.

Нагадаємо, понад п’ять мільйонів військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. За словами речника Міноборони, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК і в застосунку «Резерв+», проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Зазначимо, станом на початок серпня в судовому реєстрі «Бабуся» виявлено щонайменше 34 справи, пов’язаних зі скасуванням штрафів від ТЦК, які були подані протягом трьох місяців після введення нових норм щодо порушень правил військового обліку. З них 30 справ завершилися на користь позивачів, і штрафи були скасовані. 

Як повідомлялося, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

До слова, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані.

Читайте також: У «Дії» можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
Теги: мобілізація ухилянти ТЦК військомат депутат

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