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Генштаб дозволить командирам військових частин набирати добровольців в обхід ТЦК

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Генштаб дозволить командирам військових частин набирати добровольців в обхід ТЦК
фото з відкритих джерел

Впровадження анонсованих Генштабом змін дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації

Генеральним штабом Збройних Сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив 1 серпня Генеральний штаб ЗСУ.

Впровадження відповідних змін дозволить:

  • спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
  • командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;
  • військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;
  • нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року деякі громадяни не матимуть право на відстрочку від мобілізації. Це пов'язано з набранням чинності закону №10449 у травні 2024 року про посилення мобілізації.

До слова, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це йдеться у  роз’ясненні Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України. Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок «Резерв+» та які мають камеру.

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Теги: Генштаб ТЦК бронювання від мобілізації мобілізація війна Україна

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