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Міноборони застерігає про існування трьох фейкових додатків «Резерв+»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони застерігає про існування трьох фейкових додатків «Резерв+»
«Резерв+» – це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України для підтримки військового обліку резервістів та військовозобов'язаних
фото: з відкритих джерел

Головною ознакою підробного сайту є його вебадреса

Міністерство оборони України виявило три фейкові вебзастосунки «Резерв+». Усі вони перебували на стадії розробки. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

«Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні вебзастосунки «Резерв+». Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку», – розповіла Черногоренко.

Вона додала, що головною ознакою підробного сайту є його вебадреса. Вона схожа на реальну, втім все ж має певні відмінності.

«Резерв+» – це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України для підтримки військового обліку резервістів та військовозобов'язаних. Завдяки ньому кожен військовозобов'язаний має можливість з легкістю «дистанційно» оновлювати персональні дані, контактну інформацію, місце роботи або навчання.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що частина українців боїться скористатися застосунком «Резерв+» для оновлення даних.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. 

Нагадаємо, «Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року. 

Читайте також: Чоловіки, які оновили дані у «Резерв+» можуть отримати повістку на вулиці – Міноборони
Теги: Міноборони мобілізація

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