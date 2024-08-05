Міноборони застерігає про існування трьох фейкових додатків «Резерв+»

«Резерв+» – це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України для підтримки військового обліку резервістів та військовозобов'язаних

Головною ознакою підробного сайту є його вебадреса

Міністерство оборони України виявило три фейкові вебзастосунки «Резерв+». Усі вони перебували на стадії розробки. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

«Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні вебзастосунки «Резерв+». Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася. Ми встигли вчасно. Наші спеціалісти виявили цю загрозу, і ми дуже оперативно вирішили повідомити про неї нашим громадянам, щоб люди не втрачали пильність і знали, як розпізнати цю підробку», – розповіла Черногоренко.

Вона додала, що головною ознакою підробного сайту є його вебадреса. Вона схожа на реальну, втім все ж має певні відмінності.

«Резерв+» – це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України для підтримки військового обліку резервістів та військовозобов'язаних. Завдяки ньому кожен військовозобов'язаний має можливість з легкістю «дистанційно» оновлювати персональні дані, контактну інформацію, місце роботи або навчання.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що частина українців боїться скористатися застосунком «Резерв+» для оновлення даних.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, «Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року.