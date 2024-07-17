Від сьогодні оновлення військово-облікових даних можливе лише онлайн або у ТЦК

Ті, хто не оновив їх вчасно, можуть отримати штрафи, однак їх не розсилатимуть автоматично

Міноборони закликає не зволікати з оновленням даних онлайн

З 17 липня громадяни України, які ще не оновили свої військово-облікові дані, можуть зробити це лише через застосунок «Резерв+» або безпосередньо у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін

Попередній термін оновлення даних, встановлений законом про мобілізацію, завершився 16 липня. Хоча ініціативи щодо продовження терміну не були підтримані, автоматичного розсилання штрафів за несвоєчасне оновлення не буде. Процедура притягнення до адміністративної відповідальності передбачає певний порядок дій.

«60 днів було відведено від 18 травня на оновлення своїх даних, зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку «Резерв+». Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані. Але наразі ми маємо таку ситуацію, на жаль, під час такої спеки люди стоять дійсно в чергах. Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи, але скупчення людей наразі є. І я нагадати хотів, що сьогодні до 23.59 можна оновити свої дані в застосунку «Резерв+». І це займе кілька хвилин буквально. Тому таким чином можна уникнути адміністративної відповідальності за виконання норм закону. Від завтра оновлення можливо лише в «Резерві+» або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура», – повідомив Лазуткін.

За словами Лазуткіна, оновлення даних через застосунок «Резерв+» займає лише кілька хвилин. Наразі близько 4,5 млн громадян вже оновили свої дані, з яких понад 3 млн скористалися саме застосунком.

Міністерство оборони закликає громадян скористатися можливістю оновити дані онлайн, щоб уникнути зайвих черг та можливих штрафів.



Нагадаємо, поліція матиме право затримувати та доставляти військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані у період з 18.05.2024 по 16.07.2024, безпосередньо до Територіальних центрів комплектування.

Затримання відбуватимуться із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також щодо забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов’язку.

Як відомо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.