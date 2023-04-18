Володимир Зеленський приїхав на Полтавщину (відео)

Глава держави провів нараду щодо ситуації в регіоні, а також відвідав госпіталь та нагородив військових.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Полтавщині провів нараду щодо ситуації в регіоні, а також відвідав госпіталь

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 18 квітня, відвідав Полтавщину. Глава держави провів нараду щодо ситуації в регіоні, а також відвідав госпіталь та нагородив військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент повідомив, що під час наради обговорив важливі питання: безпекову та соціально-економічну ситуації в регіоні, готовність військових підрозділів до виконання завдань. Також заслухали інформацію про оперативну ситуацію в регіоні.

«Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день. Та емоційний. Ранком був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили із цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло», – сказав глава держави.

Зеленський також відвідав один із медичних закладів, у якому проходять лікування українські військовослужбовці на Полтавщині.

Там він поспілкувався з пораненими бійцями та вручив їм нагороди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм… За влучність і хоробрість, за знищення окупантів», – зауважив президент.

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.