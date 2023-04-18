Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Буданова (відео)

Кінець війни очікується в «дуже близькому майбутньому»

Війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов

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На питання журналіста «чому ви так у цьому впевнені?» глава розвілки відповів: «Бо я це знаю».

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російська війна проти України не закінчиться найближчим часом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна не збирається затягувати війну, а тому планує завершити її вже цього року.

Нагадаємо, триває 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціям наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.