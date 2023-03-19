Російський винищувач намагався збити український Байрактар над Чорним морем

Су-27 безуспішно атакував дрон

Російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

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На відео видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2, використовуючи реактивний струмінь у подібний спосіб, як і при зіткненні з американським дроном MQ-9 Reaper.

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При цьому невідомо, чому для знищення безпілотника не використовували ракети «повітря-повітря», однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує.

Нагадаємо, російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем 14 березня після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. Після цього інциденту Сполучені Штати викликали російського посла.

Згодом журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном.