Російський винищувач намагався збити український Байрактар над Чорним морем
Су-27 безуспішно атакував дрон
Російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker у Twitter.
На відео видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2, використовуючи реактивний струмінь у подібний спосіб, як і при зіткненні з американським дроном MQ-9 Reaper.
При цьому невідомо, чому для знищення безпілотника не використовували ракети «повітря-повітря», однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує.
Нагадаємо, російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем 14 березня після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. Після цього інциденту Сполучені Штати викликали російського посла.
Згодом журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном.
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