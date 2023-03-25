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Росія у вогні: масштабна пожежа спалахнула під Ростовом (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія у вогні: масштабна пожежа спалахнула під Ростовом (відео)
У гасінні пожежі задіяно 40 осіб
фото: скріншот із відео

Горить складі із целюлозною продукцією

У місті Аксай Ростовської області (Росія) сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією. Про це повідомляє МНС Росії.

Площа загоряння – 1,2 тис. кв. м.

У гасінні пожежі задіяно 40 осіб, 13 одиниць техніки. Пожежі надано третій ранг небезпеки з п'яти можливих.

Стовп диму видніється за кілометри від місця пожежі.

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Нагадаємо, 24 березня в Арамілі Свердловської області РФ виникла сильна пожежа на заводі. Вранці  спалахнув лакофарбний цех. 

Теги: пожежа росія рятувальники відео

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