Росія у вогні: масштабна пожежа спалахнула під Ростовом (відео)

Горить складі із целюлозною продукцією

У місті Аксай Ростовської області (Росія) сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією. Про це повідомляє МНС Росії.

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Площа загоряння – 1,2 тис. кв. м.

У гасінні пожежі задіяно 40 осіб, 13 одиниць техніки. Пожежі надано третій ранг небезпеки з п'яти можливих.

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Стовп диму видніється за кілометри від місця пожежі.

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Нагадаємо, 24 березня в Арамілі Свердловської області РФ виникла сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех.