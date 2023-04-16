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У центрі Санкт-Петербурга радикали зірвали український прапор (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У центрі Санкт-Петербурга радикали зірвали український прапор (відео)
Після громадського обурення росіяни зірвали український прапор
фото з відкритих джерел

Синьо-жовтий стяг поблизу Таврійського палацу зірвав, ймовірно, активіст націонал-більшовицької партії Росії

14 квітня прапори країн СНД разом з українським підняли у Санкт-Петербурзі. Там розпочалася чергова сесія Міжпарламентської асамблеї країн СНД.

У 2014 році Україна відмовилася брати участь у цьому заході. Тоді голова ради федерації федеральних зборів Росії Валєнтіна Матвієнко зазначила, що офіційної заяви від України про вихід не надходило. 

Через це прапор та приміщення, закріпленні за Україною, залишаються в Таврійському палаці.

Прапор зі скандалом зірвали

Після громадського обурення росіяни зірвали український прапор. Хлопець, який власноруч зняв стяг, ймовірно належить до активістів націонал-більшовицької партії Росії.

Росіянин заявив, що «ворожому символу на місце в північній столиці». Саме тому він просто не міг залишати ситуацію без уваги.

Після інциденту, одіозний російський пропагандист-терорист Ігор Гіркін у своєму Telegram прокоментував зняття українського стягу у Петербурзі, подякувавши, ймовірно активісту націонал-більшовицької партії Росії.

«Аплодирую стоя соратникам НБП, сорвавшим жовто-блакитную тряпку в Петербурге», – написав Гіркін.

Своєю чергою, у російських ЗМІ зазначили, що попри очевидну недоречність підняття жовто-синього прапора в Санкт-Петербурзі, офіційно жодних заяв поки що не надходило. У зв'язку з цим пітерським радикалам довелося «ліквідувати недоречний символ».

Нагадаємо, що нещодавно в російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, унаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

Теги: відео Санкт-Петербург прапор Україна Telegram Ігор Гіркін росіяни

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