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    Події в Україні

    Ворог масово обстріляв населені пункти на Дніпропетровщині

    Російська армія використовувала реактивні системи залпового вогню - Ворог масово обстріляв населені пункти на Дніпропетровщині
    Російська армія використовувала реактивні системи залпового вогню
    фото з відкритих джерел

    У Зеленодольську є руйнування комунікацій, а тому відсутнє електропостачання та водопостачання

    У середу, 20 квітня, близько 21:30 російські військові обстріляли з систем залпового вогню місто Зеленодольськ, а пізніше – село Велика Костромка в Дніпропетровській області. Про це повідомив голова районної військової адміністрації Олександр Вілкул.

    «Продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини, а також міста Зеленодольськ Криворожського району. Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка. Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки», – зазначив він.

    У свою чергу мер Зеленодольська Дмитро Невеселий повідомив, що внаслідок обстрілів є руйнування комунікацій, а тому відсутнє електропостачання та водопостачання.

    «Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поруч з безпечними місцями, щоб при необхідності перейти відразу», – заявив він.

    Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу. Також Вілкул розповів, як рашисти йому пропонували здати Кривий Ріг.

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    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг військові Олександр Вілкул рятувальники Україна водопостачання окупація #stoprussia
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    Ворог масово обстріляв населені пункти на Дніпропетровщині