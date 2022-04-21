Зеленський не боїться «символічної» для Росії дати 9 травня

Символічна для Москви дата 9 травня змушує багатьох спостерігачів побоюватися загострення конфлікту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спокійно ставиться до дати 9 травня, яка є «символічною« для Росії і до якої багато спостерігачів побоюються загострення в Україні. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV.

«Ми не боїмося 9 травня. Ми спокійно ставимося до того, що росія може підготувати якусь спеціальну військову дію, щоб отримати начебто перемогу, щоб показати всім на 9 травня», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що на тимчасово захоплених територіях Росія також планує провести 9 травня демонстрації.

На думку Зеленського, це ще одна велика помилка РФ – так само, «як і битва за російську мову».

Російські пропагандисти анонсували проведення на руїнах українського Маріуполя акції «безсмертний полк».

За інформацією Центру, так звана заступниця мера Маріуполя Вікторія Калачова оголосила про проведення «урочистої» ходи «безсмертний полк» в рамках святкування рашистського «дня побєди» 9 травня.