Росія атакувала Балаклію: зафіксовано 10 ударів БпЛА

У ніч проти 29 травня російські дрони атакували місто Балаклія, що на Харківщині. Про це повідомив очільник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає «Главком».

За його словами, внаслідок масованої атаки на місто зафіксовано 10 ударів БпЛА.

Серед об’єктів, які зазнали ураження – промислова зона міста. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

«Цей обстріл є черговим підтвердженням того, що росія продовжує застосовувати терористичні методи проти цивільного населення України», – написав він.

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