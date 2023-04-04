Росія все частіше застосовує керовані бомби: чим вони небезпечні

Україна не має чим у відповідь реагувати на удари авіабомбами

Окупанти почали використовувати нові керовані бомби, які закидають по декілька десятків в день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що така тактика ворога є новою загрозою для українських сил ППО.

«Ніякого затишшя немає. Авіація ворога, на жаль, працює і вчора не раз говорили в новинах, що почали застосовувати бомби плануючі, які можуть летіти десятки кілометрів, до 70 км приблизна відстань. Противник застосовує 10-15 до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35, Су-34, що не входять в зону ураження нашої ППО, і це є для нас нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати», – розповів він.

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Також Ігнат зазначив, що на сьогодні Україна не має чим у відповідь реагувати на нові удари.

«Тому що щоб ті літаки відігнати якомога далі від наших кордонів нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО такі як Patriot і безумовно хочеться нам винищувачів, які можуть застосовувати ракети класу повітря-повітря на великих відстанях», – додав речник.

Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.