Рашисти влучили у багатоповерхівку в центрі Слов'янська

Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу наразі з'ясовується

Сьогодні, 11 вересня, російські загарбники обстріляли багатоповерховий житловий будинок у центрі Слов’янська на Донеччині. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

«Неділя у місті не минула спокійно. Тривають обстріли. Центр Слов'янська, район Словкурорту. Пошкоджено багатоповерховий будинок», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих наразі з'ясовується.

Мер закликає місцевих жителів бути пильними та без особливої потреби не виходити на вулицю.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по Покровську на Донеччині крилатими ракетами «Іскандер». Є вбиті та поранені.

Нагадаємо, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.