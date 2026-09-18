176 боїв за добу: лінія фронту станом на 18 вересня 2026

Лінія фронту станом на 18 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 192 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5814 дронів-камікадзе та здійснив 2020 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

18 вересня на фронті відбулося 176 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 44 окупанти та 22 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, вісім одиниць спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 47 укриттів ворога. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, дев'ять артилерійських систем, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 145 укриттів противника. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Тернової, Стариці, Широкого, Миколаївки та Зарубинки, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районах Петропавлівки, Куп'янська-Вузлового та Новоосинового, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та Торського, ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки, ще одна атака триває.

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано в районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Осикового, Новоселівки, Степанівки та Миколайпілля, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Усього 23 атаки відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Добропілля, Білицьке, Ганнівка, Світле, Красноподілля, Новогришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку

Десять атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Гірке, Рівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське та Новоселівка.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Малих Щербаків.

Нині триває 1668-й день повномасштабної війни.