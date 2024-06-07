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Ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку – Генштаб

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку – Генштаб
На Сіверському напрямку ворог спробував двічі атакувати Сили оборони поблизу Білогорівки
фото: Генштаб

На Курахівському напрямку кількість атак збільшилась до дев’яти

З початку поточної доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 65. У другій половині дня російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Мурома (РФ) російський агресор завдав удару чотирма КАБами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та одну КАБ на Веселе. Тернове зазнало двох авіаційних ударів шістнадцятьма НАРами. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили сім атак противника. Одне боєзіткнення ще триває. Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 84 особи вбитими та пораненими, знищено два танки та дві бойові броньовані машини.

На Лиманському напрямку

Вісім штурмів противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Сіверському напрямку

Ворог спробував двічі атакувати Сили оборони поблизу Білогорівки. Теж безуспішно.

На Краматорському напрямку

Від початку доби російські війська сім разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Іванівського. Всі спроби успіху не мали.

На Покровському напрямку

З 26 боїв ще тривають 12 зіткнень. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку

Кількість атак збільшилась до дев’яти. Наші захисники відбили вісім штурмових дій російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває. В районі Водяного ворог завдав авіаційного удару із Су-25 десятьма НАРами.

На Оріхівському напрямку

Ворог застосовує авіацію. Два Ка-52 завдали удару тридцятьма НАРАми по Кам’янському. Від початку доби українські воїни відбили три штурмові дії противника поблизу Роботиного. Триває бій неподалік Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, що у Сумській області евакуюють ще вісім прикордонних населених пунктів. Артюх зауважив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми населених пунктів у 10-кілометровій зоні біля кордону, яка постійно обстрілюється ворогом.

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Теги: Генштаб війна Україна українці військові ЗСУ росія росіяни окупанти окупація Харківщина Луганщина Донеччина Запоріжжя Херсонщина

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