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У Луганську було атаковано нафтобазу РФ: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Луганську було атаковано нафтобазу РФ: деталі
У Луганську також було атаковано військову базу ЗСРФ
фото: соцмережі

У Луганську прогриміло 20 вибухів

Вранці, 7 червня, тимчасово окупований Луганськ опинився під рясним обстрілом, є влучання у нафтобазу. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами Лисогора, місцеві називають від семи до 20 вибухів, можливо це разом зі спробами перехоплення та влучань по місту. Він зазначає, що відео прильотів локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де дислокуються російські загарбники.

У Луганську було атаковано нафтобазу РФ: деталі фото 1
фото: соцмережі

«У тому ж місці знаходиться летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військкомату», – повідомляє Лисогор.

Також є влучання у нафтобазу – вже вчетверте за останні два місяці. 

Нагадаємо, увечері, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що ракети уразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром. 

Також зазначається, що пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів. У районі базувались кілька пускових С-300/400 РЛС. До того ж на території військового навчального закладу жив офіцерський склад угрупування.

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Теги: Луганщина Луганск Україна росія війна окупанти нафта нафтопродукти

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