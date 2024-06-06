Шольц пояснив, чому дав зелене світло ЗСУ бити німецькою зброєю по території РФ

Олаф Шольц: «Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від нападів на свою територію, свої міста і громадян»

Після тривалих роздумів влада Німеччини дозволила Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях на російській території

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами Бундестагу, пояснив, чому дозволив українським військовим використовувати німецьку зброю для ударів по цілях на території РФ. Про це пише видання Bild.

«Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від нападів на свою територію, свої міста і громадян. Це стосується і таких нападів, як у районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, що безпосередньо прилягають до російського кордону», – заявив Шольц,

Після тривалих роздумів влада Німеччини дозволила Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях на російській території. Примітно, що на це Берлін погодився після того, як на цей крок пішов Вашингтон.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що дозвіл для України завдавати ударів по військових цілях на території РФ німецькою зброєю не призведе до ескалації, проте дасть змогу захистити свої великі міста.

Шольц підкреслив, що рішення дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по РФ ретельно продумали у співпраці з «друзями та союзниками» Німеччини.

Також канцлер Німеччини запевнив, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити «неправильні та несвоєчасні рішення».

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. Про це сказав речник уряду Штеффен Хебештрайт. Німеччина домовилася з Україною, що та використовуватиме німецьку зброю «відповідно до міжнародного права» для захисту від російських ударів, які завдають із прикордонних територій РФ.

Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив дозвіл, однак назвав важливе обмеження – він стосується лише ударів по прикордонній зоні РФ.