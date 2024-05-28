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У Львові пішов з життя політвʼязень та громадський діяч Петро Франко

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Львові пішов з життя політвʼязень та громадський діяч Петро Франко
Петро Франко народився 4 липня 1934 року в селі Глиниці Яворівського району на Львівщині
фото з відкритих джерел

Андрій Садовий: «Він присвятив своє життя служінню Україні. Його діяльність у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою»

Сьогодні, 28 травня, помер Почесний голова Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, політв'язень, дослідник і письменник Петро Франко. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ще одна важка втрата для громади Львова та України. На 90-му році життя спочив політвʼязень, видатний дослідник, письменник та громадський діяч Петро Франко. Він присвятив своє життя служінню Україні та пам'яті тих, хто зазнав репресій. Його діяльність і наполегливість у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою», – написав Андрій Садовий.

Петро Франко – дослідник, письменник, редактор і громадський діяч. Народився 4 липня 1934 року в селі Глиниці Яворівського району на Львівщині.

За участь у національно-визвольній боротьбі у 15-річному віці був ув’язнений і засуджений на 5 років мордовських таборів. Реабілітований 1991 року. Сеньйор Пласту.

Від 1992 року Петро Франко обіймав посаду голови Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих. Протягом 2010-2015 років був головою Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих. Ініціатор найменування вулиць Митрополита Андрея Шептицького та Героїв УПА у Львові.

Один з ініціаторів відновлення військових поховань УСС і УГА на 38-му полі Янівського кладовища та надання 76-го поля на Личаківському кладовищі у Львові для поховання борців за волю України 40-х- 50-х років XX століття (1992 р.). Член організаційного комітету будівництва меморіалу «Пам'яті жертв радянського політичного терору» 1941 року наполі № 55 Янівського кладовища у м. Львові (2004 p.).

Член організаційних комітетів зі спорудження пам'ятників:

  • головнокомандувачу УПА Романові Шухевичу у Львові (2007 р.);
  • Гайдамакам у м. Львові (2007 р.);
  • Митрополита Андрея Шептицького у Львові (2010 р.);
  • Євгена Коновальця у м. Львові (2013 р.);
  • Героїв ЗУНР та УГА у м. Львові (2018 р.);
  • гетьмана Петра Сагайдачного (2018 р.)

Працюючи з архівними документами у 2005 p., виявив таємні поховання 26-х дітей у братській могилі, яких ночами привозили з Львівських в'язниць № 2 і 4 протягом 1949-1951 pp., на Янівському кладовищі (поле 50). За його ініціативою 20 травня 2012 р. було відкрито і освячено величавий надмогильний пам'ятник цим дітям.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, засновник та голова «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко помер на 64 році життя. Мартиненко з 2003 був генеральним директором та кінцевим бенефіціаром «Інтерфакс-Україна»

«Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок», – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні, 28 травня, у Львові на 84 році життя помер народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, актор Національного театру імені Марії Заньковецької Богдан Козак. Серед його учнів – народні артисти України Орест Гарда, Любов Боровська та Іван Довгалюк.

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Теги: Андрій Садовий смерть Україна письменник поховання

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