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«Укренерго» пояснило, від чого будуть залежати подальші відключення

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Укренерго» пояснило, від чого будуть залежати подальші відключення
Імпорт електроенергії наразі відбувається з чотирьох країн ЄС: Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини, а також Молдови
фото з відкритих джерел

Потепління покращить ситуацію, споживання електроенергії має знизитись

Відключення електроенергії залежатимуть від потужностей всередині української енергосистеми, швидкості ремонту пошкоджених електростанцій та імпорту з інших країн. Про це заявила речниця «Укренерго» Марія Цатурян, ідеться у матеріалі «Главкома».

В «Укренерго» зазначають, що потепління покращить ситуацію з рівнем споживання, проте не вирішить проблему пошкоджених українських електростанцій і не збільшить можливість виробляти електрику в системі.

«Якщо споживання буде значно зростати, а потужності всередині української енергосистеми і допомоги з Європи не вистачатиме, час від часу доведеться в періоди дефіциту повертатись до графіків обмеження побутових споживачів», – заявляють в «Укренерго» та додають, що про запровадження планових обмежень будуть інформувати заздалегідь.

Наразі коли в системі трапляється дефіцит енергії, його компенсація за рахунок побутових споживачів відбувається в останню чергу. Спочатку диспетчер дивиться на обсяг імпорту, який зайшов в країну. Якщо ж цього не достатньо, залучається аварійна допомога – поставка електрики, яку здійснює оператор енергосистеми сусідньої країни на відповідний запит. Якщо ж і цього не вистачає, включається аварійна допомога. Комерційний імпорт електрики та аварійна допомога мають вкладатися в чинний ліміт в 1700 МВт-год.

«Імпорт – це, по суті, комерційний контракт, – пояснює речниця «Укренерго» Марія Цатурян. – Ми, як оператор, лише даємо можливість передати цю електроенергію з однієї країни в іншу і надаємо доступ на спецаукціоні до міждержавної лінії електропередачі. А імпортують і експортують електрику покупець і продавець – умовно, якийсь трейдер в Україні, який працює на оптовому ринку електроенергії, або якийсь великий споживач, який цю електрику купує у європейського продавця. Продавцями можуть бути або європейські трейдери або європейські виробники електроенергії».

В «Укренерго» підкреслюють, що аварійна допомога – це вже історія не про комерційні контракти між покупцем і продавцем, а контракт між операторами системи передачі.

«Якщо в системі раптом утворився ситуативний дефіцит через ту ж ракетну атаку, у диспетчерського центру є можливість запросити аварійну поставку, за яку платить оператор системи передачі «Укренерго», – каже Цатурян. – Так само і ми, коли у нас є профіцит в системі, можемо надати і надаємо аварійну допомогу на запит наших європейських колег».

Проте, якщо використаний навіть інструмент імпорту, а споживання все одно перевищує кількість виробленої в системі електроенергії, тоді наступний крок – це обмеження промисловості, пояснює речниця «Укренерго». За її словами, аварійна та планові відключення населення – це останній крок.

До слова, імпорт електроенергії наразі відбувається з чотирьох країн ЄС: Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини, а також Молдови. Україна екстрено приєдналася до спільної європейської енергосистеми після початку великої війни – у березні 2022 року, і з тих пір обсяги дозволеної торгівлі європейські партнери відкривають поступово. Це пов'язано як з певними технічними режимами роботи української енергосистеми, так і з розміром європейської енергосистеми. Для розуміння – нинішній обсяг потужності, який Україна може імпортувати з Європи, дорівнює виробництву одного українського атомного блоку і декількох теплових електростанцій.

Нагадаємо, після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

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Теги: обмеження компенсація відключення населення Укренерго Україна імпорт історія

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