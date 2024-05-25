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Соратник Зеленського пояснив, чи потрібен Путін для переговорів про мир

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Соратник Зеленського пояснив, чи потрібен Путін для переговорів про мир
Переговори про мир в Україні не обов’язково вести з Путіним
фото з відкритих джерел

Нардеп Мережко: «Міжнародна дипломатична практика напрацювала дуже багато форм, зокрема, і для перемовин з терористами…»

Російський диктатор Володимир Путін не обов'язково має бути присутній на потенційних мирних переговорах між Україною та РФ. Із точки зору дипломатії головне – це повноваження на представництво і ведення перемовин від імені держави. А кому ці повноваження будуть делеговані – виключно внутрішні питання. Про це заявив колишній заступник голови делегації в Контактній групі в Мінську, а нині голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва юрист-міжнародник Олександр Мережко у матеріалі «Главкома» «Переговори про мир. Чи це можливо?».

«Іноді навіть нема необхідності підписувати юридично обов’язковий міжнародний договір, достатньо укласти політичну домовленість, – вважає нардеп. – Бо ті ж Мінські угоди та Будапештський меморандум не були міжнародними договорами. Важливо те, з ким вони укладаються, чи це надійний контрагент, чи ні. І така політична угода може бути навіть надійнішою, ніж договір. Наприклад, у 1997 році ми уклали з Росією договір про дружбу, але це не спрацювало. А зараз ми укладаємо міжнародні угоди політичного характеру з різними країнами про безпекові аспекти, і вони є більш надійними».

За великим рахунком, якщо на кону стоятиме довготривалий мир (або, скажімо, капітуляція Росії), ніщо не заважатиме президенту Володимиру Зеленському скасувати власний указ про неможливість ведення перемовин із Путіним. Але Мережко впевнений, що до скасування указу навряд чи дійде.

«Міжнародна дипломатична практика напрацювала дуже багато форм, зокрема, і для перемовин з терористами. Є такий спосіб ведення переговорів як shuttle diplomacy («човникова дипломатія»), коли є людина, яка приїжджає до однієї сторони, яка не хоче вести прямі переговори, потім – до іншої, – каже Мережко. – І навіть теоретично потреби в тому, щоб скасовувати указ Зеленського, коли справа дійде до переговорів, у нашого президента немає. По-перше, зараз питання про переговори з Путіним не стоїть. По-друге, теоретично їх не обов’язково вести з Путіним. Я просто згадую переговори в Мінській контактній групі: ми ж там спілкувалися не з Путіним, а з його представниками – тим же Дмитром Козаком, на місці якого міг бути хто завгодно. Головне – не форма, а політична воля».

Нагадаємо, що нещодавно Путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу.

До слова, Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засудив те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликав не вважити їх легітимними.

Як повідомлялося, у Росії відбулися найбільш маніпульовані за останні 30 «вибори», адже вони не були ані вільними, ані чесними. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даним Центрвиборчкому Росії, Путін набрав 87,28% голосів. Явка на виборах буцімто склала 77,44%.

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори росія Україна

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