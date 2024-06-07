На Сумщині розширили перелік населених пунктів для евакуації

На Сумщині прийнято рішення евакуювати населення з восьми населених пунктів

У Сумській області евакуюють ще вісім прикордонних населених пунктів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Артюх зауважив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми населених пунктів у 10-кілометровій зоні біля кордону, яка постійно обстрілюється ворогом.

«Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення», – зазначив голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, що родини із вразливих категорій, які мають евакуюватися із прифронтових громад Харківської та Сумської областей, отримають одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на особу.

Раніше у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.