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На Сумщині розширили перелік населених пунктів для евакуації

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Сумщині розширили перелік населених пунктів для евакуації
Рятувальники 16 травня допомагають людям з евакуацією
фото: ДСНС у Сумській області

На Сумщині прийнято рішення евакуювати населення з восьми населених пунктів

У Сумській області евакуюють ще вісім прикордонних населених пунктів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Артюх зауважив, що на засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування щодо евакуації жителів ще з восьми населених пунктів у 10-кілометровій зоні біля кордону, яка постійно обстрілюється ворогом.

«Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення», – зазначив голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, що родини із вразливих категорій, які мають евакуюватися із прифронтових громад Харківської та Сумської областей, отримають одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на особу.

Раніше у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. 

Читайте також: На Харківщині оголошено примусову евакуацію дітей
Теги: Суми війна Сумщина Україна евакуація

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