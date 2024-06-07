Взяв у полон дев'ять десантників РФ. Згадаймо ГУРівця Дмитра Шевченка

Воїн із Сумської області прийняв свій останній бій під час оборони Часового Яру на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Дмитра Шевченка.

29 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув колишній селищний голова Свеси Дмитро Шевченко.

Дмитро народився 27 лютого 1977 року у Свесі на Сумщині. Дмитро був дуже активним, займався спортом, підтримував молодь. Деякий час обіймав посаду сільського голови Свеси, із якої пішов у 2016 році.

Це саме та людина, яка самотужки взяла в полон дев‘ять російських десантників фото з відкритих джерел

З перших днів повномасштабної війни Дмитро Шевченко став на захист рідної Батьківщини. Захисник України мав кілька контузій, був поранений, лікувався, але знову повертався на фронт. Дмитро мав позивний Шева Nlaw.

фото Головне управління розвідки Міноборони України

«Це саме та людина, яка самотужки взяла в полон дев‘ять десантників 98 дивізії РФ. Його чин повинен увійти в історію. країна має знати, що це був за воїн», – написали у підрозділі Кракен.

Лрузі і рідні згадують загиблого з великим теплом: доброзичливий, надійний, з почуттям відповідальності фото Головне управління розвідки Міноборони України

«Герої не вмирають – герої живуть вічно. Живуть у пам’яті рідних, друзів, колег, побратимів, в пам’яті наступних поколінь, вдячних героям за їх нехтування смертю заради майбутнього Життя. Всі друзі і рідні згадують загиблого з великим теплом: доброзичливий, надійний, з почуттям відповідальності. Смерть Дмитра Станіславовича стала великою втратою для всієї родини, друзів та знайомих», – написали на сайті Свеської громади.

Прощання із Дмитром Шевченком фото Головне управління розвідки Міноборони України

Провели в останню путь бійця Головного управління розвідки Міноборони України Дмитра Шевченка 4 червня 2024 року у Києві.

Прощання із Дмитром Шевченком фото Головне управління розвідки Міноборони України

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.