29° тепла, короткочасні дощі: прогноз погоди на 1 червня

У західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман

Вдень у західній частині та місцями на Київщині короткочасні дощі

У суботу, 1 червня, в Україні буде мінлива хмарність та короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західній частині та місцями на Київщині короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. У західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, у східних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на сході та південному сході країни до 32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

На Київщині у суботу буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 27-29°.