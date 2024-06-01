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29° тепла, короткочасні дощі: прогноз погоди на 1 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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29° тепла, короткочасні дощі: прогноз погоди на 1 червня
У західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Вдень у західній частині та місцями на Київщині короткочасні дощі

У суботу, 1 червня, в Україні буде мінлива хмарність та короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західній частині та місцями на Київщині короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. У західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

29° тепла, короткочасні дощі: прогноз погоди на 1 червня фото 1

Вітер переважно південний, у східних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на сході та південному сході країни до 32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

На Київщині у суботу буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 27-29°.

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Теги: прогноз погоди свята Україна свято погода

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