Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотник атакував Краснодарський край РФ: горить нафтобаза, є постраждалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Безпілотник атакував Краснодарський край РФ: горить нафтобаза, є постраждалі
За інформацією, у Темрюкському районі спалахнула нафтобаза після атаки безпілотного літального апарату
фото: Кримьский вітер

Пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами

У Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горить нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

У результаті чого було пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

Російський губернатор пожалівся, що цієї ночі «у кількох муніципалітетах краю відбито масовану атаку безпілотників». У Новоросійську спеціальні служби обстежують територію та шукають впалі дрони. За попередньою інформацією, там постраждалих і руйнувань немає.

Безпілотник атакував Краснодарський край РФ: горить нафтобаза, є постраждалі фото 1
фото: Кримський вітер

«Серйозніша ситуація в Темрюкському районі – там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено і горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі йде ліквідація загоряння. За моїм дорученням на місце події виїхав голова району Федір Бабенков. Пожежі присвоєна висока категорія складності», – повідомив у телеграм-каналі глава регіону Веніамін Кондратьєв.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Згодом з'явилися світлини наслідків атаки, які публікують місцеві пропагандистські ЗМІ. На фото помітно, що борт сильно похилився в бік, а палуба вся в дірках.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Теги: інфраструктура росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль без жалю посилає на смерть своїх громадян
ЗСУ утилізували 500 тисяч окупантів: що означає ця цифра
25 травня, 14:00
Російські війська просунулися в напрямку Очеретиного
Аналітики повідомили, що окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки
30 квiтня, 05:02
Для отримання чеського паспорту потрібно скласти мовний іспит
Українці активно отримують громадянство Чехії
7 травня, 08:13
Хатія Деканоїдзе: Росія дуже активно працювала у Грузії, і головною її метою є зменшення позитивних настроїв грузинів щодо ЄС
Деканоїдзе пояснила, як Грузія дожилася до загрози проросійського реваншу
11 травня, 10:40
Наступ росіян на Харківщині та передача Україні озброєння на $400 млн. Головне за 10 травня
Наступ росіян на Харківщині та передача Україні озброєння на $400 млн. Головне за 10 травня
10 травня, 21:00
На Вінниччині є влучання в житловий будинок
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе утримати фронт на Харківщині
Державний секретар США прокоментував наступ Росії на Харківщині
12 травня, 18:56
Наразі до війська долучилися понад 600 засуджених
Мобілізовані ув'язнені вже полонили росіянина – Мін'юст
Вчора, 08:26
Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр
Битва за Часів Яр: окупанти другу добу штурмують місто колонами танків і БМП
18 травня, 19:26

Соціум

Безпілотник атакував Краснодарський край РФ: горить нафтобаза, є постраждалі
Безпілотник атакував Краснодарський край РФ: горить нафтобаза, є постраждалі
Який рівень благополуччя у США? Американці висловили думку та шокували соціологів
Який рівень благополуччя у США? Американці висловили думку та шокували соціологів
В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі
В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі
Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні балістичними ракетами з КНДР
Розвідка США підтвердила, що Росія б’є по Україні балістичними ракетами з КНДР
У США запрацювала виставка «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей»
У США запрацювала виставка «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей»
У Польщі затримано ​​білорусів і поляка, які готували диверсії за наказом РФ
У Польщі затримано ​​білорусів і поляка, які готували диверсії за наказом РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
50K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
40K
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
31K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
28K
Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці
13K
Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua