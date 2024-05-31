Безпілотник атакував Краснодарський край РФ: горить нафтобаза, є постраждалі

За інформацією, у Темрюкському районі спалахнула нафтобаза після атаки безпілотного літального апарату

Пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами

У Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горить нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

У результаті чого було пошкоджено та горять три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

Російський губернатор пожалівся, що цієї ночі «у кількох муніципалітетах краю відбито масовану атаку безпілотників». У Новоросійську спеціальні служби обстежують територію та шукають впалі дрони. За попередньою інформацією, там постраждалих і руйнувань немає.

фото: Кримський вітер

«Серйозніша ситуація в Темрюкському районі – там від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено і горять три цистерни з нафтопродуктами. Наразі йде ліквідація загоряння. За моїм дорученням на місце події виїхав голова району Федір Бабенков. Пожежі присвоєна висока категорія складності», – повідомив у телеграм-каналі глава регіону Веніамін Кондратьєв.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Згодом з'явилися світлини наслідків атаки, які публікують місцеві пропагандистські ЗМІ. На фото помітно, що борт сильно похилився в бік, а палуба вся в дірках.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.