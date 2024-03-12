Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти понад 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти понад 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 12 березня

Триває 748-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Прогрес Чернігівської області; Обухівка, Амбарне, Куп’янськ, Петропавлівка Харківської області; Кривошиївка та Білогорівка Луганської області; Дружба, Торецьк, Терни, Ямполівка, Федорівка, Часів Яр, Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне, Олександропіль, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

Під артилерійським вогнем були понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 «Зоопарк».

Теги: окупанти авіація Генштаб Миколаїв Торецьк озброєння населення ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зброя для України допоможе Заходу та створить багато ризиків для Росії
Допомога Україні – чому це вигідно для всіх
22 лютого, 16:12
На підступах до Києва працювало ППО
На підступах до Києва працювало ППО
15 лютого, 06:19
Росіяни змусили взяти участь в організації спільного концерту з якутами місцеву молодь
Росія відправляє в Україну студентів з Якутії для ідеологічної пропаганди
15 лютого, 18:35
Атака дронів на Одесу: спалахнула пожежа на енергооб'єкті
Атака дронів на Одесу: спалахнула пожежа на енергооб'єкті
28 лютого, 03:45
Протягом останніх двох тижнів окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Остання атака була сьогодні вночі
Теплоелектростанції ДТЕК зазнали вже 40 атак цієї зими – виконавчий директор
13 лютого, 16:15
Такі дії відбуваються у рамках зусиль із розриву зв'язків між РФ та іноземними та міжнародними неурядовими організаціями перед «виборами» президента
Держдума РФ розглядає проєкт, який сприятиме перемозі Путіна на виборах – ISW
13 лютого, 09:54
До 2070 року населення Брюсселя скоротиться на 4%
Бельгія стрімко старіє: демографи розповіли, як виправити ситуацію
16 лютого, 06:56
Пятрас Ауштрявічюс
Потрібно повернутися до американського лендлізу для України – депутат Європарламенту
16 лютого, 19:19
Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення
Ворог намагається прорвати оборону на Мар’їнському напрямку – Генштаб
23 лютого, 07:25

Події в Україні

Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі
Нічна атака РФ: Генштаб повідомив про збиті цілі
Окупанти понад 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти понад 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську
ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW
Директор ЦРУ спрогнозував, коли Україна зможе перехопити наступальну ініціативу
Директор ЦРУ спрогнозував, коли Україна зможе перехопити наступальну ініціативу
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
54K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
7315
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
6977
Визволення Криму: Буданов анонсував серйозну спецоперацію на півострові
6132
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
5855
«Надури фермера». Нова схема на земельному ринку

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua