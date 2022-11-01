«Всех поперерезали». Рашист розповів про відступ із Лимана

Вороги ґвалтують та вбивають українців

Рашист у телефонній розмові із дружиною чи то подружкою хвалиться «подвигами»: мовляв, відступаючи із Лимана, що на Донеччині, окупанти вбивали місцевих мешканців. Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Коли відступили з Лимана, там всіх поперерізали. Чоловіків і старих... повбивали», – каже ворог.

Про контрнаступ ЗСУ окупант каже: мовляв, зараз рашисти штурмують території, з яких раніше відступили.

«Коли відходили, баб ґвалтували... Хлопці розказували, як вони там кричали», – розказує ворог.

Нагадаємо, окупанти застосовують заборонені фосфорні снаряди у війні проти України. Про воєнний злочин у Бахмуті на Донеччині розказує окупант під час телефонної розмови. І таке озброєння, як запевняє окупант, є тільки у РФ: «…у них нет такой х*йни, только у наших есть».

Слідчі СБУ документують воєнні злочини ворогів і вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.