Підготовка до зими. До двох деокупованих міст на Донеччині підвели електрику

Газопостачання повністю відновлено в 15 тергромадах Донецької області

На деокупованих територіях Донеччини йде підготовка до зимового періоду. У Святогірську та Лимані вже з'явилося електропостачання. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

«Зараз електроенергія вже підведена до Святогірська і Лимана, працюємо над відновленням внутрішніх мереж», – сказав очільник адміністрації.

Він додав, що в області триває підготовка до осінньо-зимового періоду, газопостачання повністю відновлено в 15 тергромадах області, в 10 громадах – відновлено в об’єктах критичної інфраструктури і в соціальних об’єктах, в 10 громадах неможливо відновити через постійні бойові дії. Так само на деокупованих територіях відновлено і діяльність органів влади.

Нагадаємо, 6 жовтня повідомлялося, що у деокупованих Лимані, Святогірську та Яровій на Донеччині відновлено виплату пенсій.

Додамо, 28 жовтня уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії, до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.