Понад 40 прильотів. Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині

Окупанти гатили по Сумщині з мінометів

Ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі

Окупанти обстріляли Краснопільську та Хотінську громади Сумського району. Зафіксовано 43 прильоти. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Краснопільська громада: о пів на третю дня розпочався артобстріл громади − 4 прильоти, вже за годину обстріл продовжився, ще − 26 прильотів із САУ.

Хотінська громада: після сімнадцятої години росіяни били з мінометів та кулеметів (кулеметні черги та 5 приходів з 120 мм міномета). Мінометний обстріл був і після вісімнадцятої − 8 прильотів.

Ворожим вогнем пошкоджено дві приватні будівлі, зайнялася пожежа.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Додамо, триває 203-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку.