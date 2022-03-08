Порошенко передав зброю, рації та спорядження бориспільській теробороні

Борсипіль готовий до зустрічі з ворогом

Петро Порошенко передав кулемети, рації та військове спорядження бійцям тероборони з Борисполя.

Порошенко також повідомив, що найближчим часом в Украіні буде виготовлена партія бронежилетів з фінської сталі – понад 5 тисяч одиниць.

«Ми сподіваємося, що до кінця тижня ми їх привеземо. Я прийняв рішення, що ми у Фінляндії на Бронесталі закуповуємо бронепластини. Найвищої якості з фінської броні. А самі по Україні будемо виготовляти розгрузки, пластиноноски. Загальна кількість, яку ми плануємо сьогодні зробити і поставити в Україну, перевищує 5 тисяч», – повідомив п’ятий Президент.

Порошенко повідомив, що бронежилети будуть поставлені у батальйони тероборони Києва та області, які він патронує – зокрема, 206-й батальйон столиці, а також батальйони, які сформовані у Василькові, Фастові та інших районах Киівщини.

Він зазначив, що на прохання міського голови Борисполя Володимира Борисенка в цю координацію увійде і тероборона міста, яке першим прийняло на себе удар російських окупантів.

«5 тисяч в першу чергу ми будемо давати батальйонам, які входять до нашої координації, нашої співпраці.На сьогоднішній день Володимир звернувся, щоб бориспільські сили точно залишилися з нами в тісній координації. Ми працюємо зараз і по Фастівському, і по Васильківському району», – нагадав Порошенко.

«Війна де факто почалася з Борисполя. Я бачив на власні очі удари ракет по аеропорту. Зарево. Вибухи. Тоді ще більшість українців не збагнули – як це так, що у 21 столітті вночі прокидатися від вибухів бомб і ракет. На сьогоднішній день я хочу відзначити, що в Борисполі зусиллями громади, зусиллями міського голови сьогодні дуже професійно готуються до зустрічі ворога», – зауважує Петро Порошенко.

Міський голова Борисполя Володимир Борисенко подякував за допомогу бійцям тероборони. Він закликав журналістів з міжнародних ЗМІ висвітлювати злочини Росії проти України. Володимир Борисенко також звернувся до світових лідерів із проханням закрити повітряний простір над Україною.

«Я знаю, що нас бачать сотні тисяч людей. Я знаю, що Петро Олексійович говорить за це кожного дня, кожної години. Якщо нам закриють небо – повірте, Збройні сили покажуть, на що вони здатні. Нам потрібно знати, що наші сім’ї у безпеці. Що нам зверху не прилетить. А решту ми відпрацюємо», – говорить Борисенко.

Петро Порошенко також вкотре звернувся до партнерів із закликом терміново надати Україні протитанкові та протиповітряні засоби.

«Терміново нам треба посилити постачання протитанкової і протиповітряної зброї. ПТРК і ПЗРК. Люди з величезним досвідом – ветерани і учасники війни, які знають, як користуватись протитанковими засобами. Те, що нам було поставлено, за перші тринадцять днів війни частина з них використана. Необхідно, у кожному відділенні були протитанкові засоби, в кожному відділенні були ПЗРК. І щоб ми використали той потенціал для того, щоб збільшити ціну, яку заплатить Путін у випадку, якщо він не зупиниться і не відведе свої війська», – пояснює Петро Порошенко.

П‘ятий Президент також закликав солдатів ворожої армії здаватися. «Здайтеся, підніміть білий прапор, і вам забезпечать, щоб ви мали можливість, поки Путіна не скинуть, не повертатися в Росію. Тим самим ви врятуєте і своє життя, і забезпечите хоч якесь майбутнє», – резюмує Петро Порошенко.