Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 9 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 9 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 897-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1030 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 588540 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 8434 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,
  • артилерійських систем  – 16536 (+49) од,
  • РСЗВ  – 1142 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 916 (+2) од,
  • літаків  – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),
  • крилаті ракети  ‒ 2424 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2769 (+2)
Втрати ворога станом на 9 серпня 2024
Втрати ворога станом на 9 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 серпня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 9 серпня
Активність флоту окупантів станом на 9 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 897-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2024 року 
Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку цієї доби відбулося 107 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року
7 серпня, 00:12
Ураження човна «Ростов-на-Дону» ставить під сумнів можливість окупантів ремонтувати інші підводні човни
РФ наблизилася до втрати усіх субмарин у Чорному морі – Defense Express
4 серпня, 23:46
Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Часового Яру
Росіяни просунулися на Торецькому напрямку: аналіз ISW
30 липня, 04:53
Зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
27 липня, 09:22
Від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року
21 липня, 00:36
Триває 877-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 липня, 07:43
На командирів підрозділів покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу
Сирський доручив впровадити програму «Збереження життя військовослужбовців»
17 липня, 21:58
Щодо забезпечення снарядами ЗСУ, то на сьогодні відчутно збільшилася допомога західних партнерів боєприпасами 155-го калібру
У росіян є дефіцит снарядів. Генштаб повідомив, як це вплине на війну
16 липня, 19:28
На Покровському напрямку сталося 41 бойове зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2024 року
11 липня, 04:52

Події в Україні

Втрати ворога станом на 9 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Атака дронів на Липецьк та вибухи в Харкові: головне за ніч
Атака дронів на Липецьк та вибухи в Харкові: головне за ніч
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
На Київщині оголошено відбій повітряної тривоги
На Київщині оголошено відбій повітряної тривоги
У Дніпрі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки безпілотників
У Дніпрі пролунали вибухи на тлі ворожої атаки безпілотників
Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
11K
Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня
9749
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7137
Філатов шокований поведінкою громадян під час тривоги
7036
Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ (оновлено)
5246
Відстрочка... на пару днів. Військовозобов'язані повідомляють про дивні рішення ТЦК

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Вчора, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Вчора, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Вчора, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Вчора, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
7 серпня, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
7 серпня, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua