Втрати ворога станом на 9 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1030 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 9 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 9 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 588540 (+1030) осіб,
- танків ‒ 8434 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9) од,
- артилерійських систем – 16536 (+49) од,
- РСЗВ – 1142 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 916 (+2) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),
- крилаті ракети ‒ 2424 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 2769 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 9 серпня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 897-й день повномасштабної війни в Україні.
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