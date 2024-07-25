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Загроза оточення Часового Яру: ЗСУ повідомили, чи існує небезпека

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Загроза оточення Часового Яру: ЗСУ повідомили, чи існує небезпека
Біля міста Часів Яр ситуація контрольована Силами оборони України
фото: Генштаб

Російські окупанти намагаються просунутися на флангах у напрямку міста

Українські військові не фіксують загрозу оточення міста Часів Яр Донецької області. Росіяни на цьому напрямку намагаються просуватися на флангах. Про це повідомив офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

«Ні, на сьогодні загроза оточення не існує, її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу та які продовжує втілювати в життя», – сказав офіцер.

За його словами, російські окупанти намагаються просунутися на флангах у напрямку міста. Загарбники уникають прямого штурму міста, оскільки це може призвести до великих втрат.

Військові фіксують, що окупанти проводять атаки невеликими групами до восьми осіб після інтенсивної артилерійської підготовки. Також армія РФ використовує дрони зі скидами. При цьому ворог не застосовує броньовану техніку. «Ситуація контрольована Силами оборони України, тому що штурми нам вдається відбивати», – додав він.

Як повідомлялося, на Роботинському та Времівському плацдармах ворог намагається повернути позиції, які ними були втрачені під час контрнаступальних дій Сил оборони України минулого року. 

Раніше повідомлялося, що російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі там перебувають понад 90 тис. окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає. 

За словами речника оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, тієї кількості росіян, які присутні в Запорізькій та Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій «кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть».

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Теги: окупанти армія Генштаб ворог росіяни Часів Яр

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