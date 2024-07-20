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Відступ із Кринок: ЗСУ пояснили, як змінилася ситуація на лівобережжі Херсонщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відступ із Кринок: ЗСУ пояснили, як змінилася ситуація на лівобережжі Херсонщини
Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області
фото з відкритих джерел

Підрозділи ЗСУ продовжують виконувати завдання зокрема на островах Дніпра

Упродовж минулої доби на лівобережжі Херсонщини бійці ЗСУ відбили п’ять штурмових дій російських окупантів. При цьому чотири атаки були в районі зруйнованого окупантами села Кринки, з якого ЗСУ відступили. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

За словами Лиховія, відступ із позицій у Кринках не змінив загальну ситуацію на цій ділянці фронту.

«Не можна сказати, що ситуація змінилася. Я ще раз наголошу, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області, зокрема – і в районі населеного пункту Кринки», – зауважив Лиховій.

Він також зазначив, що підрозділи ЗСУ продовжують виконувати завдання зокрема на островах Дніпра. Під час останніх штурмів російських окупантів  втрат позицій тут не допущено.

Нагадаємо, Збройні сили України відійшли з селища Урожайне в Донецькій області, адже війська РФ фактично зруйнували його. 

Раніше Британська розвідка назвала найгарячіший напрямок фронту в Україні. 

Також, за даними американських аналітиків, російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Сватового та Кремінної. Водночас ворог просувається поблизу Часового Яру, Торецька та Авдіївки.

Крім того, за даними аналітиків DeepState, російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. 

До слова, російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм. 

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Теги: розвідка армія Генштаб військові ворог британська розвідка штурм

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