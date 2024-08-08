Водії громадського транспорту в окупованому Луганську місяцями не отримують зарплату – ЦНС

Цього разу окупанти вирішили зекономити на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління

Водіям травмайно-тролейбусного підприємства в Луганську уже п’ять місяців не платять заробітну плату

У тимчасово окупованому Луганську водії громадського транспорту зіткнулися з серйозними проблемами невиплати заробітної плати. За інформацією Центру національного спротиву, ця проблема існує вже протягом п'яти місяців, і водії не отримали щонайменше півтора мільйона російських рублів.

«Цього разу окупанти вирішили зекономити на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління так званої ЛНР. Ця проблема триває ще від березня минулого року. У тимчасово окупованому Луганську 16 водіїв місцевого комунального підприємства на сьогодні недоотримали щонайменше півтора мільйона російських рублів зарплати», – йдеться у повідомленні.

Системні невиплати зарплат призвели до критичної нестачі водіїв, що негативно впливає на роботу громадського транспорту в місті. Аналогічна ситуація склалася і в окупованому Донецьку, де на лінії виходить лише третина автобусів, тролейбусів та трамваїв через брак персоналу.

Заборгованість із зарплати водіям є черговим свідченням важкої соціально-економічної ситуації на окупованих територіях, де місцеві мешканці стикаються з численними проблемами та порушеннями своїх прав.

Нагадаємо, що перед тим у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів.

До слова, окупанти стягнули додаткові сили Росгвардії на тимчасово окупований схід України. Будуть шукати дезертирів.

Раніше повідомлялося, що у Вовчанську росіяни використовують найманців із Єгипту.