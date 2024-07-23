Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин» (фото)
Окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях
Угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в порту «Кавказ» завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому «Славянин». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Як зазначає Генштаб, окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.
«Славянин» – третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уранці 23 липня українські безпілотники атакували поромне судно в порту «Кавказ» Краснодарського краю РФ.
Раніше морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами.
До слова, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.
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