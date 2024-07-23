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Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони суттєво пошкодили російський пором «Славянин» (фото)
«Славянин» був останнім залізничним пором, який РФ мала в Краснодарському краї
фото з відкритих джерел

Окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях

Угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони в порту «Кавказ» завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому «Славянин». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначає Генштаб, окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

Сили оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому «Славянин»
Сили оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому «Славянин»
фото: Facebook/Генштаб

«Славянин» – третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уранці 23 липня українські безпілотники атакували поромне судно в порту «Кавказ» Краснодарського краю РФ.

Раніше морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами. 

До слова, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.

Теги: війна корабель росія ЗСУ Генштаб

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